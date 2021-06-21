Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde trafiğin her geçen gün çekilmez hal aldığını bunun sebebinin ise kuralların tam anlamıyla uygulanmaması olduğunu ifade ederek kendisinin yetkili bir kişi olsa trafikte neler yapacağını bizlerle paylaştı.



Vatandaşımız “Ben bu ülkede yetkili biri olsaydım; İşi, KKTC genelinde sadece "Trafik Canavarları"nı denetlemek olan geniş bir kadro kurar ve bütün; Trafik Işıklarının olduğu yerlere, kavşaklara, köşelere, sarı çizgi olan yerlere, yaya geçitlerine, halka açık park yerlerine, şehir içi ana yollara, şehirler arası yollara; Trafik Zabıtası olarak görevlendirdim” dedi.

Vatandaşımız ayrıca sarı ve kırmızı ışıkta geçenleri, kavşaklarda durmayanları, köşe üzerine park edenleri, sarı çizgilere park edenleri, yaya geçitlerinde durmayanları, aracını doğru park etmeyenleri, sürat yapanları, cep telefonu ile konuşanları, akıllı telefonuyla facebook'a girenleri, mesajlaşanları tespit eden görevlilere hiç göz açtırmadan ceza yazmaları talimatı vereceğini ifaederek “Ve... Tabii bu memurları denetleyecek ve görevlerini yapıp yapmadıklarını kontrol edecek bir de denetleme ekibi kurardım. Gör bakayım o zaman trafik düzelir mi düzelmez mi?” diyerek sözlerini tamamladı.



