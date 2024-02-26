Tirmen ve Ergenekon’da 2 saat elektrik

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 - 11.00 saatleri arası iki saatlik elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı.
Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon köyü etkilenecek.
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