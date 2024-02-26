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Tarih öğretmenlerine yönelik eğitim çalıştayı düzenleniyor

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Tarih öğretmenlerine yönelik eğitim çalıştayı düzenleniyor
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Türk Tarih Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi iş birliğinde “KKTC Tarih Öğretmenlerine Yönelik Tarih Eğitimi Çalıştayı II” düzenleniyor.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, iki gün sürecek çalıştay yarın saat 10.00’da Girne’de Grand Pasha Hotel’de başlayacak.
Çalıştayın açılışına, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katılacak.
 
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