banner913
banner932
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
En fazla yağış Kantara’da kaydedildi
21 0
KTSO üyeleri Dubai’de
KTSO üyeleri Dubai’de
16 0
 
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
14 0
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
YDÜ’nün KKTC Öğrenci Yerleştirme Sınavı 25 Mayıs’ta
27 0
Sterlin 40’a dayanıyor
Sterlin 40’a dayanıyor
105 0
"KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak"
28 0
Sahte diploma alan milletvekili kim?
Sahte diploma alan milletvekili kim?
57 0
banner1012

LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak

banner974
LTB'de sistem yenilemesinden dolayı bazı işlemler yapılamayacak
banner971
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), sistem yenileme çalışmaları nedeniyle hafta sonu ve pazartesi günü LTB kioskları, web sitesi ile mobil uygulamasından ödeme ve su yükleme işlemleri yapılamayacak.
LTB'den yapılan açıklamada, bu işlemlerin yarın saat 16.00'dan 26 Şubat Pazartesi 23.00'e kadar yapılamayacağı belirtildi. Anlaşmalı bankalar ile anlaşmalı su kontör yükleme noktalarından da yükleme olmayacağına işaret edildi.
Kontörlü su kullanan vatandaşların çalışmalar sürecinde su eksikliği yaşamamak için yarın 16.00'ya kadar su yüklemelerini tamamlaması istendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.