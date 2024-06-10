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Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak

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Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arası 6 gün trafiğe kapalı olacak
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Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy köyleri arası yol güzergâhında yapılacak asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle bu güzergâh bugün saat 18.00 itibari ile araç trafiğine kapatılacak ve 6 gün kapalı olacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğünden verilen bilgiye göre, KKTC Karayolları Master Planı kapsamında bulunan “Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri” kapsamında yapılacak çalışmalar sebebiyle trafik alternatif yol güzergâhından sağlanacak.
Açıklamada, bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
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