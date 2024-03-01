Kantara-Kaplıca anayolunda yol çalışması, sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi

Karayolları Dairesi, Kantara-Kaplıca anayolunda bugünden itibaren yol tamir çalışması yapılacağını duyurdu.
Karayolları Dairesinden yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
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