banner913
banner932
“Şampiyon Melekler Anıtı Projesi”nin ödül töreni yapıldı
“Şampiyon Melekler Anıtı Projesi”nin ödül töreni yapıldı
24 0
Tanık öldü, Avukat Kürşat beraat etti
Tanık öldü, Avukat Kürşat beraat etti
97 0
 
Bitmeyen kâbus TL!
Bitmeyen kâbus TL!
389 0
Bir günde diploma
Bir günde diploma
45 0
Trabzonspor kupada yarı finalist
Trabzonspor kupada yarı finalist
33 0
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
32 0
19 0
banner1012

Kantara-Kaplıca anayolunda yol çalışması, sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi

Kantara-Kaplıca anayolunda yapılacak yol tamir çalışmaları nedeniyle, sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi

banner974
Kantara-Kaplıca anayolunda yol çalışması, sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi
banner971
Karayolları Dairesi, Kantara-Kaplıca anayolunda bugünden itibaren yol tamir çalışması yapılacağını duyurdu.




Karayolları Dairesinden yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.