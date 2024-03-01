İskele girişinde yapılacak elektirik çalışmaları nedeniyle yol tek şeritte düşürüldü

İskele girişi sığınmalı kavşakta yapılacak elektrik direği yer değiştirme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı

İskele girişi sığınmalı kavşağında yapılacak elektrik direği yer değiştirme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Karayolları Dairesinden verilen bilgiye göre, Karayolları Master Planı kapsamında bulunan, “Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri” kapsamında yapılacak çalışma kapsamında belirtilen yol güzergahı bugün ve yarın tek taraflı olarak araç trafiğine kapalı olacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

