Yıldırım bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük köylerinden olan Yıldırım sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Aslen Larnaka’ya bağlı Celyalı olan Yıldırım köyü sakinlerinden Hüdaverdi Cantaş bu sabah vefat etti.

Bir süreden beridir tedavi görmekte olduğu hastanede yaşamını kaybeden Cantaş’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumun cenazesi yarın Yıldırım Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Mezarlığı’na defnedilecek.

