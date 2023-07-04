Girne Belediyesi, Bellapais'e Münübüs Seferlerine Başlıyor!

Girne Belediyesi, sevilen turistik noktalardan biri olan Bellapais'e yönelik düzenli münübüs seferlerine başlıyor. Bu hizmet, 4 Temmuz 2023 tarihinden itibaren haftanın 7 günü boyunca devam edecek ve 18 Temmuz 2023 tarihine kadar ücretsiz olacak.

Girne Belediye Başkanı, bu yeni hizmetin Bellapais'e daha kolay ve erişilebilir bir ulaşım sağlayacağını belirtti. Yerli halkın ve turistlerin bu tarihi ve kültürel yerlere daha rahat ulaşmasını sağlayacak olan düzenli münübüs seferleri, bölgenin ziyaretçi potansiyelini artırarak turizm açısından da önemli bir adım olacak.

Bu yeni hizmetin başlangıcını kutlamak için, Girne Belediyesi seferlerin başladığı 4 Temmuz tarihinden itibaren 18 Temmuz tarihine kadar münübüs seferlerini ücretsiz olarak sunacak. Bu fırsatı kaçırmayın ve Bellapais'in tarihi güzelliklerini keşfetmek için ücretsiz seyahat imkanından yararlanın.

Bellapais'e düzenli münübüs seferlerinin başlaması, Girne Belediyesi'nin yerel halkın ve turistlerin ihtiyaçlarını karşılama konusundaki kararlılığının bir göstergesidir. Bu hizmet sayesinde, Girne bölgesinin güzelliklerini keşfetmek isteyen herkes, kolay ve uygun maliyetli bir ulaşım seçeneğine sahip olacak.