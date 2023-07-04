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Lapta-Alsancak Belediyesi’nden bir ilk daha

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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Yurt Dışından İki İtfaiye Aracı Satın Aldı

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Lapta-Alsancak Belediyesi’nden bir ilk daha
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Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, bölgedeki yangın riskini azaltmak ve hızlı müdahale imkanı sağlamak amacıyla yurt dışından iki adet itfaiye aracı satın aldı. Bu araçlar, Polis Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde İtfaiye Müdürlüğü'ne teslim edilecek ve bölgede görev yapacak.
Laç Belediye Başkanı Fırat Ataser, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl bölgede meydana gelen büyük bir yangın felaketine dikkat çekti. Ataser, "Yangına zamanında müdahale çok önemli. Benzer sorunlarla karşılaşmamak adına bölgede daha etkili bir itfaiye hizmeti sağlamak amacıyla yurt dışından 2 adet itfaiye aracı satın aldık" dedi.
Yeni itfaiye araçlarından biri Tepebaşı Köyü'ne, diğeri ise Alsancak Milli Parkı'na yerleştirilecek. Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi, Polis Genel Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü işbirliği içinde bölgedeki yangın olasılığını azaltmayı ve olası bir yangın durumunda daha hızlı hareket etmeyi hedeflemektedir.
Belediye Başkanı Ataser, "Bölgemize hayırlı olsun itfaiye araçlarımız. Umarız gerek kalmaz. Ancak tedbiri elden bırakmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızı da bu vesileyle bir kez daha uyarıyoruz; kuru otlarınızı süpürün, ormanlık alanlarda ateş yakmayın, sigara izmaritlerinizi yollara atmayın" şeklinde konuştu.

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