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Beylerbeyi'nde yarın elektrik kesintisi olacak

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Beylerbeyi'nde yarın elektrik kesintisi olacak
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Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.30 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında Beylerbeyi'nde elektrik kesintisi yapılacak.


KIB-TEK açıklamasında kesintiden, Beylerbeyi trafik ışıkları ve civarının etkileneceği kaydedildi.
 
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