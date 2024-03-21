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Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

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Polisiye olaylar

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Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?
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Beylerbeyi’nde, aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren 52 yaşındaki Hasan Sedat Tepe’nin otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.
-Girne'de uyuşturucu


 Girne’de polisin dün M.Y.(E-25) ve E.A.’nın (E-20) evinde yaptığı aramada 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit ederek, emare olarak aldı. Bahse konu şahıslar ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen O.D.(E-36) tutuklandı.
-Yeniboğaziçi'nde operasyon
Öte yandan Yeniboğaziçi’nde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün E.Y.’nin (E-42) evinde yapılan aramada, tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 35 gram ağırlığında 17 kağıt parçası tespit edilerek emare olarak alınırken, E.Y. tutuklandı.


-KKTC’de izinsiz ikamet eden iki kişi tespit edildi
Ülke genelinde polis tarafından dün yapılan kontrol ve denetimler sonucunda; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.
 
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