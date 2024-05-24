Beyköy’de vatandaşlara uyarı

Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, vatandaşları, Beyköy ağır silah atış alanı bölgesinde patlamamış mühimmat konusunda uyardı.





Kuyucu yazılı açıklamasında, 15-26 Nisan tarihleri arasında Beyköy Ağır silah Atış Alanı bölgesinde, topçu silahları ile atış yapıldığını ve bölgede bütün aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermiler bulunduğunu kaydetti.

Kuyucu, dolayısıyla vatandaşın can ve mal güvenliğini tehdit edecek olan bu mermilerin imha edilebilmesi için, görüldüğü veya bulunduğu yerin en kısa zamanda Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı (0392 236 8866) ve KTBK Topçu Alay Komutanlığı'na(0392 223 3487) iletilmesini istedi.

