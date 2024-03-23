Zengin olmak için bacaklarını dondurdu

1.3 milyon dolarlık sigorta parasını almak için bacaklarından olan gencin hikayesi dünyada ses getirdi. Parayı alamayan ve donan bacaklarını kestiren Tayvanlı Liao sadece 7 bin dolar ödeme alabildi



AKILALMAZ PLAN

İki arkadaşıyla plan yapan Liao'nun amacı kendince basitti; iki bacağını donduracaktı ve sigorta şirketinden parayı alacaktı. Arkadaşlarının yardımıyla 10 saat sonunda bacaklarını donduran dolandırıcılar sigorta şirketini arayarak durumu anlattı ancak planları Tayvan'ın Kriminal Soruşturma Bürosu'na takıldı. Yıl boyu sıcaklıkların yüksek seyrettiği ülkede birinin donmasının yanı sıra üşümesi bile çok nadir olan bir olaydı. Apar topar hastaneye kaldırılan Liao hemen ameliyata alındı. Genç adamın bacağında dördüncü derece donma, kemik nekrozu ve sepsiskombinasyonu nedeniyle her iki bacağında da ağır hasar vardı.

PARAYI ALAMADI BACAKLARI KESİLDİ

Chang'ın bacakları baldırın altından ampute edildi ancak sağlık görevlileri bacaklarında ayakkabı ve çorap izi bulunmadığını, yaralarının simetrik göründüğünü, bunun da doğal yollarla meydana gelen bir donma vakasıyla örtüşmediğini kaydetti.

Ameliyat sonrası sigorta şirketinden sadece 7 bin

Dünyanın süper gücü Çin ile sık sık karşı karşıya kalan yaklaşık 24 milyon nüfuslu ada ülkesi Tayvan 'da son günlerin en sıra dışı gelişmelerinden biri yaşandı. Maddi sorunlar yaşayan 23 yaşındaki Liao isimli genç, yıllar önce ailesinin yardımıyla bir sağlık sigortasına yaptırdı. Bu sigortadan para almak için denenmemiş bir yola giren Liao, 1,3 milyon dolarlık parayı almak için çalışmalara başladı.İki arkadaşıyla plan yapan Liao'nun amacı kendince basitti; iki bacağını donduracaktı ve sigorta şirketinden parayı alacaktı. Arkadaşlarının yardımıyla 10 saat sonunda bacaklarını donduran dolandırıcılar sigorta şirketini arayarak durumu anlattı ancak planları Tayvan'ın Kriminal Soruşturma Bürosu'na takıldı. Yıl boyu sıcaklıkların yüksek seyrettiği ülkede birinin donmasının yanı sıra üşümesi bile çok nadir olan bir olaydı. Apar topar hastaneye kaldırılan Liao hemen ameliyata alındı. Genç adamın bacağında dördüncü derece donma, kemik nekrozu ve sepsiskombinasyonu nedeniyle her iki bacağında da ağır hasar vardı.Chang'ın bacakları baldırın altından ampute edildi ancak sağlık görevlileri bacaklarında ayakkabı ve çorap izi bulunmadığını, yaralarının simetrik göründüğünü, bunun da doğal yollarla meydana gelen bir donma vakasıyla örtüşmediğini kaydetti.Ameliyat sonrası sigorta şirketinden sadece 7 bin dolar ödeme alabilen Liao'nun hayalleri suya düştü. Ekipler ise yaptıkları açıklamada o gün en düşük hava sıcaklığının bölgede dört derece olduğunu açıkladı.