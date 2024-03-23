91 yaşındaki kadın, 56 yıldır hamile!

Geçtiğimiz aylarda Çin'de meydana gelen bir rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden 91 yaşındaki kadının hamile olduğu ortaya çıktı. Tam 56 yıl önce hamile kaldığını belirten kadın bebeğinin henüz 3 aylıkken öldüğünü söyledi. Maddi yetersizliklerden dolayı fetüsü aldıramayan kadın tam 56 yıl boyunca ölü çocuğunu karnında taşıdı.
Gün içerisinde Brezilya medyasına yansıyan haberlerde ise benzer bir gelişme kayıtlara geçti. 81 yaşındaki 7 çocuk annesi DanielaAlmeidaVera hastalığı sebebiyle hastaneye götürüldü. Ayakta bile duramayacak durumda olan kadın hemen tedaviye alındı.
TAŞ BEBEK TESPİT EDİLDİ SAATLER İÇİNDE ÖLDÜ
Yapılan incelemeler sonucunda Çin'de olduğu gibi Vera'nın da vücudunda 56 yıllık bir bebek keşfedildi. 3 boyutlu taramalarda net olarak görülen taşlaşmış bebek normal şartlarda 1968 yılında dünyaya gelecekti. Tıp dünyasında litopedion olarak da adlandırılan fetüsün alınması için ameliyata alınan Vera, söz konusu ameliyattan sağ çıkamadı ve hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vera'nın kızı "Doktora gitmeyi sevmiyordu, hastanelerden korkuyordu" dedi ve ailecek çok üzgün olduklarını ifade etti.
Öte yandan dünya tarihinde Vera ve Çinli kadın gibi benzer şekilde ölü ve taşlaşmış bebeklerini taşıyan toplamda 300 kişi şimdiye kadar kayıtlara geçti.
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