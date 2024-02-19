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Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu

Örümcek Adam serisiyle beğeni kazanan ve kariyerine Disney yıldızı olarak başlayan ABD'li oyuncu Zendaya Dune serisinin ikinci filminin Londra prömiyerine katıldı. Oyuncunun "robotu" andıran görünümü sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu

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Zendaya'nın kırmızı halı görünümü viral oldu
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Bu yıl seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan birçok yapım bulunuyor. Merakla beklenen filmlerden biri de Dune: Çöl Gezegeni Bölüm 2. Başrollerini Timothée Chalamet ve Zendaya'nın paylaştığı, Amerikalı yazar Frank Herbert’ün çok satan romanından uyarlanan Dune'un devam filmi için geri sayım başladı.
Film 1 Mart'ta vizyona girecek.
Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki'nin oyuncuları ise şu sıralar ülke ülke gezip filmi tanıyor. Her seferinde kırmızı halı görünümleriyle adından söz ettiren ekibin en dikkat çeken ismi şüphesiz Zendaya oluyor.
Euphoria dizisiyle Emmy ödülü kazanan 27 yaşındaki oyuncunun Londra prömiyerindeki görünümü ise tüm dünyanın gündeminde demek yanlış olmaz.
Thierry Mugler'in 1995 koleksiyonundan bir parçayı, kırmızı halıya taşıyan Zendaya kameralar karşısına çıktığı andan itibaren sosyal medyada viral oldu.
Bilim kurgu türündeki filmin başrolünde yer alan oyuncu, film prömiyerlerinde fütüristik görünümleriyle dikkat çekmeyi başarmıştı ancak oyuncunun "robotu" andıran bu görünümü geleceği günümüze taşıdı denilebilr.
 
 
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