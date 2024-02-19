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Trump, cezasını ayakkabı satarak ödeyecek

Amerikada başkanlık seçimlerinin önde gelen ismi olan Donald Trump, kampanyasını finanse etmek için sıradışı bir adım attı. Trump, 399 dolar (yaklaşık 12 bin TL) fiyat etiketine sahip altın renkli spor ayakkabı tanıttı

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Trump, cezasını ayakkabı satarak ödeyecek
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Yüz milyonlarca dolar para cezası ödemekle yükümlü bulunan Donald Trump, spor ayakkabısı satışına başladı.
Eski Amerikan başkanı, "Dünyanın en harika spor ayakkabısı" sloganıyla 399 dolar fiyat etiketine sahip yeni ürününü yanıttı.
Philadelphia'da düzenlenen lansmanda Trump, bir ayakkabı çıkarma fikrini 10 yıldan uzun süredir düşündüğünü söyledi.
Üzerinde Amerikan bayrağı bulunan, altın renkli ayakkabıların yanı sıra Trump, 99 dolara parfüm de satıyor.
Ayakkabının lansmanı, Trump'ın New York'ta emlak dolandırıcılığından suçlu bulunmasından sonra yapıldı.
Dolandırıcılık suçundan 355 milyon dolar para cezasına çarptırılan Trump, bir başka davada iftira gerekçesiyle 83 milyon dolar ceza almıştı.
Yasal faizle birlikte, kaybettiği iki davada Trump'ın ödeyeceği tutarın yarım milyar doları aşacağı hesaplanıyor.
 
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