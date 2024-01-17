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Baf’ta cumhuriyet savcısının aracı kundaklandı

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Baf’ta cumhuriyet savcısının aracı kundaklandı
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Baf’ta dün akşam cumhuriyet savcısının aracı kundaklandı. Bunun üzerine bütün mahkemelerde görev yapan 50 cumhuriyet savcısı, bir günlük boykot başlattı. Rum Başsavcı, saldırı üzerine bu sabah Rum Yönetimi Başkanı ve Polis Genel Müdürü ile görüştü.
Rum radyosuna göre, Başsavcılıktan yapılan acil açıklamada, Baf’taki cumhuriyet savcısına yapılan saldırı hukuk devletine, Hukuk Dairesi’ne ve adalete yapılmış bir saldırı olarak nitelendi.
Baf’ta dün akşam Baf cumhuriyet savcısının aracına yapılan saldırı üzerine, bütün mahkemelerde görev yapan 50 cumhuriyet savcısı, saldırıyı iş boykotu ile protesto ediyor. Boykot nedeniyle birkaçı ağır ceza davası olmak üzere, kaza mahkemelerindeki bütün davaların ertelenmesi bekleniyor
Başsavcı dün akşamki olay üzerine bu sabah Başkanlık Sarayı’na giderek Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le ve Polis Genel Müdürü ile görüştü. Başsavcılıktan acil bir açıklama yayımlanarak Baf cumhuriyet başsavcısına yapılan saldırı, hukuk devletine, Hukuk Dairesi’ne ve adalete yapılmış bir saldırı olarak nitelendi.

Yanıcı madde döküldü... Savcının aracı tamamen yandı, 2 araçta ağır hasar var

Cumhuriyet savcısının aracı, dün akşam saat 21.30 sularında, yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Savcı’nın aracı, oturduğu apartmanın park yerindeydi. Kundaklama sonucu çıkan yangın, park yerindeki iki araca daha sıçradı. Savcının aracı tamamen yandı, diğer iki araçta ağır hasar meydana geldi.
Aracı kundaklanan Cumhuriyet savcısının eşinin Baf Polis Müdürlüğü Narkotik Şube Amiri olması nedeniyle Rum polisi, saldırının faillerinin, cumhuriyet savcısının ya da eşinin yürütmekte olduğu davalarla ilgili kişiler olabileceğine inanıyor.
Dün akşamki saldırı, bir ay içerisinde Baf’ta savcılara yönelik düzenlenen ikinci saldırı oldu. Geçtiğimiz Aralık ayında başka bir savcının evine bombalı saldırıda bulunulmuş, evin önüne yerleştirilen tahrip gücü yüksek bombanın patlaması sonucu savcı hafif yaralanmıştı.
 
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