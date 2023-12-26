Yürek dağlayan kareler

Gazze'de binlerce Filistinli, bir kap yemek ve bir yudum suya muhtaç...



Sevabite, Gazze Şeridi'nde 23 hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirtti.

Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Sevabite, 9 binden fazla Filistinlinin tedavi edilemediği için hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.

Sevabite, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, sağlık sektöründeki ihtiyacın ancak yüzde 2'sine yettiğine dikkati çekerek, İsrail'in 80 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sağlık sisteminin canlandırılması için günlük 1000 yardım tırının ulaştırılması gerektiğini kaydetti.



Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze'deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.Sevabite, Gazze Şeridi'nde 23 hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirtti.Gazze'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Sevabite, 9 binden fazla Filistinlinin tedavi edilemediği için hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.Sevabite, Gazze Şeridi'ne gönderilen yardımların, sağlık sektöründeki ihtiyacın ancak yüzde 2'sine yettiğine dikkati çekerek, İsrail'in 80 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sağlık sisteminin canlandırılması için günlük 1000 yardım tırının ulaştırılması gerektiğini kaydetti.