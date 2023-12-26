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“Çevremize saygımız bu olmamalı”

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“Çevremize saygımız bu olmamalı”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa sakini çevre duyarlısı bir vatandaşımız, geçtiğimiz akşam saatlerinde yürüyüş yaptığı bölgedeki bir restoranın yan tarafında rastladığı bu görüntüyü bizlerle paylaşarak gün geçtikçe çevreye ne kadar duyarsız olduğumuzu ifade etti.
Fotoğrafta da görüldüğü gibi kutular ve inşaat atıklarının bir dağ halini aldığını söyleyen vatandaşımız, buraya çevrede dolaşan kedi ve köpeklerin uğraması halinde bu karton kutular ve inşaat atıklarının etrafa dağılacağını iddia etti.
Bu şekilde hiç gailesiz etrafa bırakılan bu moloz ve çöplerin ülkenin her yerinde olduğuna dikkat çeken vatandaşımız, “Bu çevre hepimizin. Ona sahip çıkarak, geleceğe kirli bir çevre bırakmamız lazım. Geleceğimizi düşünerek hareket etmeliyiz” dedi.
Herkesin çevreye gelişi güzel bir şeyler bırakması halinde yaşayacak çevre bulamayacağımızı vurgulayan vatandaşlarımız, burada biraz da yerel yönetimlerin hem vatandaşa çöplerini koyabileceği konteyner vermesi hem de çevre kirliliği yaratanları cezalandırması gerektiğini sözlerine ekledi.
 
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