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Yunanistan’ın Rodos, Korfu ve Eğriboz adalarında yangınlar devam ediyor

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Yunanistan’da Rodos, Korfu ve Eğriboz (Evia) adalarında yangınlar halen kontrol altına alınamadı. Ana karada da kimi yerlerde yangınlar devam ediyor.

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Yunanistan’ın Rodos, Korfu ve Eğriboz adalarında yangınlar devam ediyor
Başkent Atina’da sıcaklığın bugün 41 dereceye varması bekleniyor; Yunanistan’ın merkezinde ise sıcaklık 44 dereceleri bulabilir.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkenin alevlerle “bir savaş içinde olduğunu” dile getirmişti.
Rodos ve Korfu’dan çok sayıda turist tahliye edilirken, Girit Adası için de yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın alarmı verildi.
Pazartesi günü Korfu Adası’ndan 2.500 kişi tahliye edildi. On binlerce kişi de Rodos’tan tahliye edilmişti; bazı turistlerin tahliye uçaklarıyla ülkelerine dönmelerinde sorun yaşadığı görüldü. Adaya kimi uçuşlar ise iptal edildi.
Rodos’ta 260’tan fazla itfaiyeci yangınların sekizinci gününde iki helikopter ve iki uçakla halen yangınlarla mücadele etmeye devam ediyor.
Türkiye ve Slovakya’dan da yangınlarla mücadeleye takviye güç gönderildi.
Yunanistan’ın ikinci büyük adası olan Eğriboz’da da yangınların olduğu uçtaki vatandaşlar tahliye edildi.
Miçotakis, sıcaklıklar düşmeye başlamadan sıradaki üç günün daha zor geçeceğini söyledi.
Yunanistan Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, son 12 günde ekiplerin 500 yangınla mücadele ettiğini açıkladı.
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