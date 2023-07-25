Esat Ergün Serdaroğlu’na ait tadilat halindeki ikametgahta yangın

Alsancak’ta tadilat yapılan bir evde “ihmalkarlık ve tedbirsizlik” sonucu yangın çıktı, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Çıkan yangın sonucu evin çatı kısmı, su deposuna ait güneş paneli ile bazı eşyalar zarar gördü.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olay bugün saat 08.30 sıralarında, Alsancak’ta Ahmet Hüseyin Şükrü Efendi Sokak üzerinde bulunan Esat Ergün Serdaroğlu’na ait tadilat halindeki ikametgahta meydana geldi.

Tadilatta çalışan K.A.’nın (E-32), binanın mevcut boyalarını gerekli tedbir ve önlemi almadan kullanımındaki pürmüz yardımı ile sökme işlemi yaptığı sırada ikametgahın çatısının tutuşması sonucu yangının çıktığı belirtildi.

Yangın, polis itfaiye ekipleri ile Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi'ne ait su tankeri ve iş aracıyla müdahale edilerek söndürüldü.

Yangın sonucu evin çatı kısmı ve kiremitleri ile su deposuna ait güneş paneli, üç adet klima iç ünitesi, dört adet ahşap pencere ve üç adet duvar dolabı yanarak zarar gördü.





