Hukuk camiası yasta

Lefkoşa ve hukuk camiası sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa sakinlerinden, emekli savcı ve avukat sevilen kişilik avukat Altan Erdağ bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

Bir süreden beridir rahatsızlığı bulunan Erdağ’ın vefatı başta ailesi olmak üzere hukuk camiasını yasa boğdu.

Altan Erdağ’ın cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail safa Camisi’nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

