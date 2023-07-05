Yunanistan, bir savaş uçağı daha aldı

Yunanistan, Fransa'dan bir Rafale savaş uçağı daha teslim aldı. Yunanistan, 2025'e kadar 40 Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor

Yunanistan Hava Kuvvetlerinin Fransa'dan bir Rafale F3R savaş uçağı daha teslim aldığı bildirildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 27 Haziran'da 16’ncı Rafale savaş uçağı Yunanistan’ın Fransa’daki heyeti tarafından teslim alınarak başkent Atina yakınlarındaki Tanagra Hava Üssü’ne getirildi.

Yunanistan’ın Rafale filosu, 12’si tek kişilik, 4’ü iki kişilik 16 uçağa ulaştı.

Fransa’ya 2020'de, 18 Rafale F3R savaş uçağı siparişi veren Yunanistan, daha sonra ilave 6 Rafale talebinde bulunmuştu.

İlk Rafale, Temmuz 2021’de Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edilmişti.

Teslimat süreci boyunca Yunan pilotlar Yunanistan ve Fransa’da eğitimlerine devam edecek.

Yunanistan, 2025'e kadar 40 Rafale savaş uçağı tedarik etmeyi hedefliyor.

