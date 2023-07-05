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Fransa’da bir milyar Euro maddi zarar

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Fransa'da en protesto eylemlerinin yol açtığı maddi zararın bir milyar Euro’dan fazla olduğu tahmin ediliyor

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Fransa’da bir milyar Euro maddi zarar
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Fransa'nın en büyük işverenler birliği, Fransa Girişimciler Hareketi (MEDEF) protesto eylemlerinin yol açtığı maddi zararın bir milyar eurodan fazla olduğunu tahmin ediyor. MEDEF Başkanı Geoffroy Roux, 200'den fazla dükkan ve mağazanın tamamen yağmalandığını, 300'den fazla banka şubesine zarar gördüğünü ve 250 büfede hasar oluştuğunu söyledi. Zarara uğrayan esnaf ve işletmelere destek olması için hükümete çağrı yapan Roux, "her şeylerini kaybedenler için" yardım fonu oluşturulmasını talep etti.
Fransa’da 18 yaşındaki Nahel M.'in geçen Salı günü trafik kontrolü sırasında polisin açtığı ateş sonucu ölümü sonrasında başlayan protesto eylemlerinde dükkan ve mağazalar yağmalandı, araçlar, çöp konteynerleri ve binalar ateşe verildi, polis ve eylemciler arasında şiddet yaşandı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 18 yaşın altındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan protestolarda, çocukları olaylara karışan ailelere mali yaptırım uygulamak istediğini söyledi.
Macron, burada "Ceplerine dokunmak lazım ancak bundan anlarlar. Yaptıkları saçmalığın karşılığı mali bir yaptırım olmalı." ifadesini kullandı.

 
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