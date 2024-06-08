Yıllar önce kaybolan çocuk olduğunu iddia ediyor

ABD’de bir kadın, kendisinin 40 yıl önce Pensilvanya'da bir otobüs durağında kaybolan sekiz yaşındaki kız çocuğu olduğunu söyledi

ABD’de yaşayan bir kadın, kendisinin yaklaşık 40 yıl önce Pensilvanya'da bir otobüs durağında kaybolan sekiz yaşındaki kız çocuğu olduğunu iddia ederek şaşkınlık yarattı.

Cherrie Mahan en son 22 Şubat 1985'te ABD merkezli Pittsburgh şehrinin 53 kilometre kuzeydoğusundaki Winfield Township'teki evinden yaklaşık 90 metre uzakta okul otobüsünden inerken görüldü.

Geçen ayın sonlarında bir kadın da, "Memories of Cherrie Mahan" adlı Facebook grubundaki bir gönderide söz konusu kayıp kız olduğunu iddia etti.

Pensilvanya eyalet polisi, kimliği belirlenemeyen kadının yerini belirlemek için eyalet dışı kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştıklarını söyledi.

Ancak Cherrie'nin annesi Janice McKinney, Facebook'ta yazan kadının kendi kızı olduğuna inanmadığını belirtti. McKinney, Butler Eagle haber sitesine, "Kendisinin Cherrie olduğunu düşündüğüne gerçekten inanıyorum. Hiç Cherrie'ye benzemiyordu." dedi.

McKinney yerel haber sitesine, Cherrie'nin ortadan kayboluşunun yıldönümünde ve şubat ayındaki doğum gününde rastgele gelen ihbarlara alışık olduğunu söyledi. Ancak kızının bulunduğuna dair raporların ortaya çıkması onu hâlâ rahatsız ediyor.

Kadının gönderileri daha sonra Facebook grubundan kaldırıldı. Bir yönetici, kadının diğer grup üyelerini taciz ettiği için yasaklandığını söyledi.

Kimliği belirlenemeyen kadın, Cherrie'nin ortadan kaybolmasından bu yana kimliğini iddia eden dördüncü kişi oldu.

Cherrie'nin bulunmasına yol açacak bilgileri sağlayan herkese 5.000 $ (3.908 £) ödül teklif ediliyor.

Şu anda 46 yaşında olan Cherrie ortadan kaybolduğunda gri bir ceket, mavi kot etek ve bej çizmeler giyiyordu.

Polis uzun süredir, üzerinde dağ ve kayakçı resmi bulunan parlak mavi 1976 model Dodge minibüsün onun kaybolmasına karışmış olabileceğinden şüpheleniyor.

Ulusal Suç Bilgi Merkezi'ne göre, 2022'de ABD'de 359.000 çocuğun kayıp olduğu bildirildi. Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi, geçen yıl 28.886 kayıp çocuğun aileleriyle yeniden bir araya getirilmesine yardımcı olduğunu söyledi.

