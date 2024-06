Temizlikçiler yılda 150 bin dolar kazanıyor

Palm Beach'teki temizlikçiler, zenginlerin yoğun talebi nedeniyle yılda 150 bin dolar kazanıyor. Bazı ajanslara göre, temizlik görevlilerinin ücreti 2020'de saatte yaklaşık 25 dolar iken bugün saatte 45 veya 50 dolara fırladı

New York ve diğer yüksek vergili eyaletlerden Florida'ya kitlesel servet göçü, Florida'nın elit bölgelerinde özellikle Palm Beach'te ev personeli için rekor talep yarattı.

Personel ajanslarına göre, kahyaların yanı sıra dadılar, şefler, şoförler ve kişisel güvenlik için talep arttı. Ancak, zengin ev sahipleri için en büyük karmaşa temizlikçi sıkıntısı.

Florida'ya göç eden zenginlerin çoğu büyük evler satın aldı ve şimdi onları temizleyecek insanlara ihtiyaç duyuyor. Oteller, tatil köyleri ve işletmeler de temizlik personeli için yarışıyor.

SAATLİK ÜCRETLERİ İKİ KATINA ÇIKTI

Personel şirketlerine göre, Palm Beach ve Güney Florida'daki temizlik görevlilerinin maaşları genellikle 150 bin doları aşıyor ve malikane sahipleri arasında teklif savaşları yaygınlaşıyor.

Bazı ajanslara göre, temizlik görevlilerinin ücreti 2020'de saatte yaklaşık 25 dolar iken bugün saatte 45 veya 50 dolara fırladı.

Palm Beach, Miami, New York ve diğer yerlerde ev personeli yerleştiren The Wellington Agency'nin kurucusu April Berube CNBC'ye yaptığı açıklamada “30 yıldır personel yerleştiriyorum ve hiç böyle bir şey görmedim. Özellikle Palm Beach ve Miami'ye taşınan insanlardan böyle bir patlama gördük” dedi.