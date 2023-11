Yeni Zelanda Havayolları uçağı 11 saat boyunca "hiçbir yere uçtu"

Uçak geri döndüğü sırada, Şikago yolculuğunun 4 saatten fazlasını geride bırakmıştı

Air New Zealand, yolcu taşıyan bir uçağın teknik arıza yaşaması üzerine 11 saatlik bir "hiçbir yere uçuş" gerçekleştirmek zorunda kaldı.FlightRadar24 adlı takip sitesinin verilerine göre 8 Kasım Çarşamba günü Auckland'den Şikago'ya giden NZ26 sefer sayılı uçak, geri dönme kararı alındığında 15 saatlik tarifeli uçuşun 4 saatini geride bırakmıştı.20.30 sularında havalanan Boeing 787 Dreamliner, perşembe sabahı saat 7.30'da Yeni Zelanda 'ya geri iniş yaptı.Havayolu şirketinin bir sözcüsü Stuff'a yaptığı açıklamada, uçuşun ilgilenilmesi gereken "teknik bir ihtiyaç" nedeniyle rotasının değiştirildiğini söyledi.Sözcü, "İniş yaptığında uçak üzerinde daha fazla inceleme yürütülmesinin gerekmesi, seferin iptal edilmesine neden oldu" dedi.Tüm müşterilerimize bir sonraki müsait seferde yeniden yer ayırtıldı. Uçağın tekrar faaliyete geçmesi için biz hızlı bir şekilde çalışırken müşterilerimize gösterdikleri sabır için teşekkür ediyoruz."Hiçbir yere uçuş", başka bir yere uğramadan kalktığı havalimanına geri inen bütün uçuşları ifade ediyor.Pandemi sırasında yolcuların sınır kısıtlamalarından kaçınmak için ülkeden ayrılmadan uçma deneyimi yaşayabilmesini sağlama amacıyla "hiçbir yere uçuş" satan bazı havayolu şirketleri, çevreciler tarafından topa tutulmuştu 9 Ekim'de San Francisco'dan Tel Aviv'e giden uçakta yer ayırtan yüzlerce United Airlines yolcusu, Hamas 'ın İsrail 'in güneyine yaptığı saldırılar nedeniyle 13 saatlik bir "hiçbir yere uçuş" yaşamıştı.UA954 sefer sayılı uçak, 7,422 mil (yaklaşık 12 bin km) kat edetek İsrail'in ana havalimanı Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na gideceği yolculuk için yerel saatle 20.25'te havalanmıştı.Ancak Boeing 777 yolculuğunun yaklaşık yarısında, Grönland'ın doğusu üzerindeyken 180 derecelik bir dönüş yaparak ertesi sabah Kaliforniya'ya sağ salim geri inmişti.United Airlines o zaman The Independent'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada şöyle belirtmişti:Müşterilerimizin ve mürettebatımızın güvenliği bizim birinci önceliğimiz. Durumu yakından takip ediyoruz ve uçuş programlarını gerektiği şekilde ayarlıyoruz.