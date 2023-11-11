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Doğum günü partisi için bütün şehri kapattı

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Milyarder iş insanı doğum günü partisi için İtalya'nın Palermo kentini adeta kapattı

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Doğum günü partisi için bütün şehri kapattı
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Japon iş insanı Kaoru Nakajima, İtalya’nın Palermo kentini yaptığı 73’üncü doğum günü partisi için kapattı…
1400 yakın arkadaşını Palermo’ya götüren Nakajima, 3 günlük tatil için Palermo’nun en lüks otellerini ve restoranlarını kapattı. Nakajima ayrıca parti yapmak için şehrin en büyük tiyatrosu ve opera binasını da tamamen kapattı.
5 yıldızlı iki oteli kapatan Nakajima’nın şehrin en eski ve ikonik binalarını kapatması yerel halkın tepkisini çekti. Nakajima’nın Teatro Massimo isimli İtalya’nın en büyük opera binasını kapatmasını çok sayıda Palermolu eleştirdi.
Polieteama Tiyatrosu’nu tamamen 37 bin euroya kapattığı belirtilen Nakajima’nın ünlü müzisyen ve sanatçılara para vererek konser düzenlettiği de belirtildi. Ünlü tenor Andrea Bocelli’nin oğlu Matteo Bocelli’nin de konser verdiği aktarıldı.
Nakajima’nın aslında Palermo’da 70’inci doğum günü partisini 2020’de düzenlemek istediği kaydedilirken, Covid-19 salgını sebebiyle bu planın iptal olduğu da belirtildi. Sicilya Valisi Renato Schifani de bu partiye büyük tepki gösterdi.
İtalyan medyasına konuşan Schifani, “Bu kadar önemli ve köklü kültür merkezlerinin milyarderler için bu kadar çabuk kapatılması çok kötü. Ben liberal biriyim ama bunun da bir sınırı olmalı” dedi.
 
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