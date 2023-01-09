Yeni yılın en kanlı saldırısı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın geçen hafta Rus kışlasına yaptığı saldırının intikamını aldıklarını açıkladı. Bakanlık, Ukrayna'da bir askeri kışlayı vurduklarını ve 600 Ukrayna askerinin öldürüldüğünü iddia etti





600’DEN FAZLA ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Son 24 saatte Rus istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde geçici konuşlanma noktalarını tespit ettiğini ve bu istihbaratın bazı bağımsız kanallarca doğrulandığını belirten Konaşenkov, şehirdeki 28 numaralı yurtta 700'den fazla, 47 numaralı yurtta ise 600'den fazla Ukrayna askeri bulunduğunu kaydetti.

Konaşenkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geçici olarak konuşlandığı bu noktalara düzenlenen büyük çaplı füze saldırısı sonucunda 600'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini” öne sürdü.

Ayrıca Rus Hava Kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusuna ait 5 savaş uçağı düşürdüğünü aktaran Konaşenkov, “Harkiv bölgesindeki Lozovoye yakınlarında Su-27, Harkiv bölgesindeki İzyum yakınlarında Su-24, Novıy Donbas ve Nikolaypolye yakınlarında 2 Su-25, Donetsk bölgesinde Veseloye yakınlarında Mig-29 model savaş uçaklarını vurduk.” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA’DAN AÇIKLAMA

Ukrayna’nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.

Kirilenko,

Rus güçlerinin Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk ve Konstantinovka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini aktaran Kirilenko, şu ifadeleri kullandı:

“Düşman gece yarısından sonra, Kramatorsk’a 7 ve Konstantinovka’ya 2 roket saldırısı düzenledi. Kramatorsk’ta bir eğitim kurumu, bir sanayi tesisi ve bir garaj, Konstantinovka’da da bir sanayi bölgesi hasar gördü. Neyse ki can kaybı olmadı.”

“HARLİVKA’YA DA SALDIRI DÜZENLENDİ”

Kirilenko, Rus kuvvetlerinin ayrıca bölgedeki Horlivka şehrine de saldırdığını, bir sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk’a düzenledikleri füze saldırısında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü iddia etmişti.

Putin'in Noel nedeniyle aldığı 36 saatlik ateşkes kararının sona ermesiyle birlikte Rusya saldırılara yeniden başladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, düzenledikleri saldırıda 600'den fazla Ukrayna askerinin öldürüldüğünü duyurdu Rusya -Ukrayna savaşı yeni yılda yeniden alevlendi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yeni yılın ilk dakikalarında Ukrayna ordusunun Donetsk bölgesinde bulunan Makeyevka'daki Rus askerlerinin geçici konuşlandığı noktaya füzeli saldırı yapmasına karşılık misilleme operasyon düzenlendiğini duyurdu.Son 24 saatte Rus istihbaratının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde geçici konuşlanma noktalarını tespit ettiğini ve bu istihbaratın bazı bağımsız kanallarca doğrulandığını belirten Konaşenkov, şehirdeki 28 numaralı yurtta 700'den fazla, 47 numaralı yurtta ise 600'den fazla Ukrayna askeri bulunduğunu kaydetti.Konaşenkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geçici olarak konuşlandığı bu noktalara düzenlenen büyük çaplı füze saldırısı sonucunda 600'den fazla Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini” öne sürdü.Ayrıca Rus Hava Kuvvetlerinin son bir günde Ukrayna ordusuna ait 5 savaş uçağı düşürdüğünü aktaran Konaşenkov, “Harkiv bölgesindeki Lozovoye yakınlarında Su-27, Harkiv bölgesindeki İzyum yakınlarında Su-24, Novıy Donbas ve Nikolaypolye yakınlarında 2 Su-25, Donetsk bölgesinde Veseloye yakınlarında Mig-29 model savaş uçaklarını vurduk.” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın Donetsk bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Pavlo Kirilenko, Rus ordusunun Kramatorsk şehrine 7 füze attığını, saldırıda can kaybının olmadığını belirtti.Kirilenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna’da Rusya’ya karşı devam eden savaş kapsamında Donetsk cephesindeki son gelişmeleri değerlendirdi.Rus güçlerinin Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk ve Konstantinovka şehirlerine füze saldırıları düzenlediğini aktaran Kirilenko, şu ifadeleri kullandı:“Düşman gece yarısından sonra, Kramatorsk’a 7 ve Konstantinovka’ya 2 roket saldırısı düzenledi. Kramatorsk’ta bir eğitim kurumu, bir sanayi tesisi ve bir garaj, Konstantinovka’da da bir sanayi bölgesi hasar gördü. Neyse ki can kaybı olmadı.”Kirilenko, Rus kuvvetlerinin ayrıca bölgedeki Horlivka şehrine de saldırdığını, bir sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk’a düzenledikleri füze saldırısında 600’den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü iddia etmişti.