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Euro 20,15 liradan, sterlin 22,92 liradan haftaya başladı

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Euro 20,15 liradan, sterlin 22,92 liradan haftaya başladı
KKTC’de serbest piyasada euro 20,15 liradan, sterlin 22,92 liradan haftaya başladı.  Serbest piyasada, saat 09.30 itibarıyla sterlin 22,70 liradan alınıp, 22,92 liradan satılıyor. 20,00 liradan alınan euronun satış fiyatı da 20,15 lira olarak belirlendi.  Dolar ise 18,70 liradan alınıp, 18,87 liradan satılıyor.
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