banner875
banner815
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
9 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
19 0
 
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
9 0
35 0
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
20 0
23 0
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
23 0
banner878

Yeni kriz: İngiltere Büyükelçisi Rus Dışişleri’ne çağrıldı

banner476

banner825
Yeni kriz: İngiltere Büyükelçisi Rus Dışişleri’ne çağrıldı

 

 İngiltere’nin Moskova Büyükelçisi Deborah Bronnert, Sivastopol’deki Rus Karadeniz Filosu’na yapılan saldırı nedeniyle Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

 Rusya Dışişleri Bakanlığı’na sabah saatlerinde gelen Büyükelçi Bronnert, binaya girişinde bir grup Rus vatandaşı tarafından protesto edildi. Bronnert, “İngiltere terörist ülke” pankartları ve sloganları ile karşılandı. Bakanlıkta yaklaşık yarım saat kalan Bronnert, görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplamadan binayı terk etti.

Dün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Sivastopol’de Rus Karadeniz Filosu'nun gemilerine ve altyapısına 29 Ekim’de insansız hava araçlarıyla, deniz ve hava saldırıları gerçekleştirdiğini hatırlatarak “Kiev’in bu eylemleri İngiliz uzmanların rehberliğinde gerçekleştirildi. Bu bağlamda İngiltere Büyükelçisi yakın bir zamanda Rusya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacak” açıklamasında bulunmuştu. (AA)

banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.