Bilim insanlarından uyarı: Avrupa küresel ısınmaya karşı savunmasız

Avrupa kıtası son yıllarda yıkıcı seller ve devasa orman yangınlarıyla boğuşurken, yeni bir çalışma kıtanın dünyanın her yerinden fazla ısındığını ortaya koydu. Avrupa'da sıcaklıklar son 30 yılda küresel ortalamanın iki katından fazla arttı. Uzmanlar, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu durumun yarım milyon insanı etkilediğini ve 50 milyar dolara aşkın zarara neden olduğunu beliterek, küresel ısınmaya karşı acil önlem çağrısında bulundu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından hazırlanan 'Avrupa'da İklimin Durumu' adlı rapora göre, Avrupa kıtasında sıcaklıklar son 30 yılda küresel ortalamanın iki katından fazla arttı.

YANGINLARA VE SELLERE NEDEN OLDU

Araştırmacılar, bu artışın dünyadaki herhangi bir kıtadaki en yüksek sıcaklık artışı olduğu belirterek, bu durumun orman yangınlarına, kuraklığa, sellere, buz tabakalarının erimesine ve deniz seviyelerinin yükselmesine katkıda bulunduğunu vurguladı.

WMO Genel Sekreteri Profesör Petteri Taalas, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Avrupa ısınan bir dünyanın canlı bir resmini sunuyor ve bize iyi hazırlanmış toplumların bile aşırı hava olaylarının etkilerinden güvende olmadığını hatırlatıyor. Geçen yıl olağanüstü seller ve devasa orman yangınları ölüme ve yıkıma neden oldu” diye konuştu.

AVRUPA KÜRESEL ISINMAYA KARŞI SAVUNMASIZ

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Dr Carlo Buontempo ise “Avrupa toplumu iklim değişkenliğine ve değişime karşı savunmasız” dedi.

Diğer taraftan Avrupa, iklim değişikliğini azaltmak ve Avrupalıların birlikte yaşamak zorunda kalacağı yeni iklime uyum sağlamak adına çeşitli çözümler geliştirmek için uluslararası çabaların da ön saflarında yer alıyor.

Raporda, “Küresek ısınmanın riskleri ve etkisi günlük yaşamda giderek daha belirgin hale geldikçe, iklim istihbaratına duyulan ihtiyaç haklı olarak artıyor. 'Bu raporla, sektörler ve meslekler arasında 'karar vermeye hazır', bilime dayalı ancak erişilebilir bilgiler sağlamak için veriler ve analiz arasındaki boşluğu kapatmayı amaçlıyoruz” denildi.

Öte yandan rapor, 2021'deki yüksek etkili hava ve iklim olaylarının yüzlerce ölüme yol açtığını ve bunların yaklaşık yüzde 84'ünün sel veya fırtına kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

50 MİLYAR DOLARI AŞAN ZARARA NEDEN OLDU

Araştırmacılara göre bu hava olayları 510 bin kişiyi doğrudan etkiledi ve 50 milyar doları aşan ekonomik zarar neden oldu.

Veriler ayrıca Alp buzullarının 1997'den 2021'e kadar 30 metre buz kalınlığı kaybettiğini, Grönland Buz Levhası'nın da erime belirtileri gösterdiğini gösterdi.

2021 yazında Grönland, Zirve araştırma istasyonunun bulunduğu en yüksek noktasında bir erime olayı ve şimdiye kadar kaydedilen ilk yağış gördü.

Son olarak geçen yılki yağışlar, Orta ve Doğu Avrupa'da genel olarak normalin biraz üzerinde olsa da, önceki üç yılın açıklarını telafi etmedi.