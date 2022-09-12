“Yeni gerginliklerden kaçının”

Almanya’nın Avrupa ve İklim konularından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Luhrmann, Ankara’ya, tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’inde yeni gerginlikler yaratmaktan kaçınma mesajı gönderdi



Almanya’nın Avrupa ve İklim konularından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Luhrmann’ın, Kathimerini gazetesinde dün yer alan demecinde, Ankara’ya, tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’inde yeni gerginlikler yaratmaktan kaçınma mesajı gönderdiği haber verildi.

Luhrmann’ın geçtiğimiz hafta Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan gazete, Luhrmann’ın gazeteye demecinde, Doğu Akdeniz ve Ukrayna savaşı arka planına sahip güncel gelişmelere atıfta bulunduğunu yazdı.

Gazete, Luhrmann’ın demecinde, Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde yeniden başlaması konusuna olan desteğini yinelemeyi, aynı zamanda tek yanlı olarak ilan edilen sözde Rum MEB’inde yeni bir tur gerginlik yaratmaktan kaçınması için, Berlin’in Ankara’ya yönelik “net görüşüne” atıfta bulunmayı ihmal etmediğine dikkati çekti.

Gazeteye göre, Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak, BM önderliğindeki müzakerelerdeki çıkmazın gerçekten aşılabilmesini umduğunu belirten Luhrmann, çünkü tarafların tümünün, bölgedeki daha çok işbirliğinden daha fazla yararlanabileceklerini ve enerji konusunun yalnızca bir örnek olduğunu dile getirdi.

Almanya hükümetinin uzun süredir Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması için çalıştığını ve bunu yapmaya devam edeceğini de söyleyen Luhrmann, tüm tarafları, iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümü parametreleri temelinde, BM himayesindeki sürece yeniden yapıcı bir şekilde katılmaya çağırdıklarını ifade etti.

Sözlerinin devamında “bundan başka bir yol bulunmadığını” savunan Luhrmann, bu çerçevede, Güney Kıbrıs’ın, iki toplum arasındaki Güven Yaratıcı Önlemlerde (GYÖ) yer almaya hazır olmasını içten bir şekilde selamladığını da belirtti.

Doğu Akdeniz’deki durumu yakından izlemeyi sürdürdüklerini, aynı zamanda uluslararası hukuk temelinde, denizlerle alakalı tüm açıkta olan konularla ilgili olarak gerginliğin azaltılması ve diyaloğu teşvik etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Luhrmann, şu ana kadar tartışmalı sularda yeni Türk sondajları gerçekleştiğini görmediklerini söyledi.

Ankara’ya yeni meydan okumalardan kaçınılmasının önemli olduğunu söylediklerini savunan Luhrmann, sözlerinin devamında, Güney Kıbrıs’ın yalnızca birçok Alman turistin gittiği favori bir destinasyon değil, AB içerisinde yakın ve güvenilir bir ortak olduğunu sözlerine ekledi.

