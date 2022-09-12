“YDÜ, ülkemizi dünyaya duyuruyor”

Hakan Daloğlu’nu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan kişisel sergisi, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından YDÜ’de açıldı. Öztürkler, YDÜ’nün bilim ve sanat alanlarında ülkemizi dünyaya duyurduğunu vurguladı

Sanatçı Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerden oluşan kişisel sergisi “Teolojik ve Politik Kapriçyolar”, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açıldı.Hakan Daloğlu’nun Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılan “Faust” ve “Uygarlığın Barbarlığı ve Don Quijote” isimli kişisel resim sergileri ile birlikte Teolojik ve Politik Kapriçyolar” sergisi de 23 Eylül’e kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.Hakan Daloğlu’na İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler tarafından Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası takdim edildi.Konuşmasına, yeni eğitim dönemi ile birlikte kültür sanat etkinliklerine de hız verdiklerini söyleyerek başlayan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Denizcilik Tarihi Müzemiz TEAL’in Girne limanında, kendisi için özel olarak hazırlanan alana alındığı törenimizin hemen sonrasında; yeni bir sergi açılışı için bir aradayız. Sadece iki gün önce ise yine kıymetli sanatçımızın eserlerinden oluşan ‘Faust’ ile ‘Uygarlığın Barbarlığı ve Don Quijote’ isimli kişisel sergilerinin açılışını, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda gerçekleştirdik. Bu yoğunluk, ve art arda yapılan açılışlar; Yakın Doğu Oluşumu’nun ülkemiz kültür sanat atmosferini zenginleştirmek için sarfettiği büyük çabanın sadece küçük bir bir kesiti niteliğinde adeta” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Şanlıdağ, “Her zaman dile getirdiğimiz gibi; Yakın Doğu Üniversitesi, bilimi ve sanatı aynı potada eriterek, bu toprakları ve üzerinde yaşayan insanların hayatlarını zenginleştirmek için çalışmaya ve üretmeye hiç durmadan devam ediyor. İşte bu yaptığımız açılışlar da bu çabanın en güzel ürünlerinden” dedi.İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise, “Bugün burada Yakın Doğu Üniversitesi’nin bu özel açılışında yer almak benim için çok büyük bir gurur kaynağı” dedi.Eğitim hayatını Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamladığını belirten Bakan Öztürkler, “Yakın Doğu Üniversitesi’nin benim için yeri çok ayrıdır. Lisans, yüksek lisans ve doktorasını burada tamamlayan biri olarak söylemeliyim ki; Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim, kültür, sanat ve daha nice alanlarda üzerimde emeği çoktur” ifadelerini kullandı.Bakan Ziya Öztürkler, “Sanat ve kültür toplumun meydana gelmesini sağlayan en önemli parçalardan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kültür ve sanatı ise Yakın Doğu Ailesi’nin vizyonu ve yaratıcılığı sayesinde yükselmiştir” ifadelerini kullandı. Yakın Doğu Oluşumu’nun sadece kültür ve sanata değil birçok alanda da kendini kanıtlayıp, ülkesini ileri noktalara götürdüğünü söyleyen Bakan Ziya Öztürkler, “Her ne kadar siyasi anlamda bazı zorluklarla karşı karşıya olsak da Yakın Doğu Üniversitesi, bilim ve sanat alanlarında ülkemizi dünyaya duyuruyor” dedi.Bakan Ziya Öztürkler, “Bizleri bu eşsiz eserlerle ve onları ortaya çıkaran sanatçılarımızla tanıştıran Yakın Doğu Üniversitesi’ne bir kez daha teşekkür ediyoruz. Umarım, gelecek nesillere de örnek olarak kültür sanat aşkını aşılayabiliriz” ifadelerini kullandı.Sanatçı Hakan Daloğlu da, “Bir sanatçı her zaman derin düşünmeli. Bu eserlerin hepsi hayalimizi ve aklımızı ortaya koyarak oluşturduğumuz eserler bu yüzden biz bu eserlere Kapriçyolar diyoruz” sözleri ile eserlerindeki derin anlamdan söz etti.