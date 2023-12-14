Yeni doğan bebeklere bile acımadılar!

İsrail askerleri, Gazze’de okula girip sivilleri taradı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye saldırılarında sayısı 18 bin 608'e çıktı. Ölenlerin en az 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın

İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'nın hemen batısındaki Shadia Abu Ghazala Okulu'na baskın düzenledi. Görgü tanıkları, aralarında kadın, çocuk ve bebeklerin de bulunduğu çok sayıda kişinin okula sığınırken İsrail ordusu tarafından vurularak öldürüldüğünü kaydetti.Al Jazeera tarafından yayınlanan videoda ise dehşet gözler önüne serildi. Birçok cesedin kameraya yansıdığı videoda bir kadın "Bütün erkekleri götürdüler, sonra sınıflara girip kadın ve çocukları öldürdüler" dedi ve ekledi "Aralarında yeni doğan bebeklerde vardı. Bu aileleri katlettiler"Saldırıya tanık olan bir başka Gazzeli ise konuyla ilgili "Okul tamamen yok edildi, sınıflarda onlarca ceset bulduk. Füze ve yanlış ateşlemeye dair bir iz görmedik. Yakın mesafeden yapılan atışlarla insanları öldürdüler. İsrail askerleri burada Hamas'ı ararken aileleri öldürdü, hepsini öldürdüler" değerlendirmesinde bulundu.Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı, 68 gündür devam eden İsrail saldırılarında Gazze'deki ölü sayısının 18 bin 608'e yükseldiğini duyurdu.Bakanlığın verilerine göre yaralı sayısı 50 bin 594. Öte yandan yine bakanlığın verilerine göre son 24 saatte bölgede 196 kişi yaşamını yitirdi, 499 kişi ise yaralandı, sayısız insan ise hala enkazların altında.Gazze'deki hükümet de, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin çocuk ile 6 bin 200 kadını öldürdüğünü, 50 binden fazla kişiyi yaraladığı duyurdu.Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sebep olduğu yıkıma ilişkin bilgi verildi.İsrail'in saldırılarıyla Gazze Şeridi'nde 254 bin konuta zarar verdiği ve bunlardan 52 bin 500'ünün tamamen yıkıldığı ifade edildi.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 22 hastane ile 110 sağlık merkezini hizmet dışı bıraktığı ve 102 ambulansı hedef alarak kullanılmaz hale getirdiği kaydedildi.Gazze'de 7 bin 700 kişinin kayıp olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in saldırılarında 300 sağlık çalışanı, 32 sivil savunma görevlisi ve 86 gazetecinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.Açıklamada İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'de 277 okulun zarar gördüğü, bunlardan 75'inin hizmet dışı kaldığı ve 126 kamu tesisinin de yıkıldığı belirtildi.İsrail'in Gazze'de ibadethaneleri hedef alması sonucu, 110 caminin tamamen yıkıldığı, 196'sının zarar gördüğü, 3 kilisenin de yıkıldığı kaydedildi.