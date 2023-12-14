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Papa, mezar yerini hazırlattı

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86 yaşındaki Papa Francis, mezar yerini Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda hazırlattığını söyledi

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Papa, mezar yerini hazırlattı
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Meksika kanalı "N+"ya verdiği özel demeçte de bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği için hakkında çıkan "selefi Papa 16. Benediktus gibi istifa edebilir" söylentilerine yanıt verdi. 
"Şu an için istifa etmeye niyetim yok" diyen 86 yaşındaki Papa Francis, hakkındaki iddiaları yalanladı. 
Papa, Hz. Meryem'e duyduğu büyük bağlılık dolayısıyla mezar yerini, Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda hazırlattığını, ayrıca papalık cenaze törenlerinin sadeleştirilmesini istediğini sözlerine ekledi. 
Papa, Aralık 2022'de İspanya'nın ABC gazetesine verdiği röportajda ise sağlık sorunları sebebiyle görevini yerine getirememe ihtimaline karşın istifa mektubunu 9 yıldır hazır beklettiğini ifade etmişti. 
Solunum yollarındaki rahatsızlık sebebiyle 25 Kasım’da Roma'daki Gemelli Hastanesinde kontrolden geçen, bazı seyahatlerini ve programlarını iptal etmek durumunda kalan Papa, son günlerde programlarını eskisi gibi sürdürmeye başlamıştı. 
 
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