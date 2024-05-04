Vücudu 'alkol' üretiyor

Polis tarafından yasal sınırın çok üzerinde içki içtiği gerekçesiyle üst üste ceza yazıldı. Ancak aslında içki içmemişti bile, bir süre sonra son derece nadir görülen bir rahatsızlığı olduğunu ve 'vücudunun alkol' ürettiğini keşfetti



AFP'ye göre adam, polisle olan karşılaşmasından sonra 'nadir rahatsızlığını' keşfetti. Avukatı Anse Ghesquiere, uluslararası medyaya yaptığı açıklamada, 'başka bir talihsiz tesadüf' olarak müvekkilinin bir bira fabrikasında çalıştığını ancak kendisini ayrı ayrı muayene eden üç doktorun adamın gut fermantasyonu sendromu adı verilen hastalıktan muzdarip olduğunu doğruladığını aktardı.

SARHOŞLUK BELİRTİLERİYLE ORTAYA ÇIKIYOR

40 yaşındaki adama açılan dava, avukatın, müvekkilinin 'vücudunun alkol ürettiğini' kanıtlaması üzerine mahkeme bu kararı aldı. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne (National Library of Medicine) göre, vücutta alkol üretimiyle nitelenen durum genellikle sendeleyerek yürüme, geveleyerek konuşma ve kafa karışıklığı gibi sarhoşluk belirtileriyle ortaya çıkıyor.

AFP haber ajansının bildirdiği üzere güvenlik güçleri, adı gizli tutulan adama ilk olarak 2019'da sarhoş araç kullandığı gerekçesiyle ceza kesti ve Nisan 2022'de alkolmetrede litre başına 0,91 mg (yasal sınır olan litre başına 0,22 mg'ın çok üzerinde) alkol çıkmasıyla adamın aracı yine kenara çekildi.AFP'ye göre adam, polisle olan karşılaşmasından sonra 'nadir rahatsızlığını' keşfetti. Avukatı Anse Ghesquiere, uluslararası medyaya yaptığı açıklamada, 'başka bir talihsiz tesadüf' olarak müvekkilinin bir bira fabrikasında çalıştığını ancak kendisini ayrı ayrı muayene eden üç doktorun adamın gut fermantasyonu sendromu adı verilen hastalıktan muzdarip olduğunu doğruladığını aktardı.40 yaşındaki adama açılan dava, avukatın, müvekkilinin 'vücudunun alkol ürettiğini' kanıtlaması üzerine mahkeme bu kararı aldı. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi'ne (National Library of Medicine) göre, vücutta alkol üretimiyle nitelenen durum genellikle sendeleyerek yürüme, geveleyerek konuşma ve kafa karışıklığı gibi sarhoşluk belirtileriyle ortaya çıkıyor.