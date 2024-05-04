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El yazması Kur’an-ı Kerim İngiltere’de satıldı

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İngiltere’de Sotheby’s Müzayede Evi’nde Sultan I. Abdülmecid’in kızı Münire Sultan’a ait el yazması Kur’an-ı Kerim, 114 bin 300 pounda satıldı.

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El yazması Kur’an-ı Kerim İngiltere’de satıldı
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İngiltere’nin başkenti Londra’daki Sotheby’s Müzayede Evi’nde dün gerçekleştirilen “İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları” açık artırmasında çok sayıda eserin satışı yapıldı.
Sultan I. Abdülmecid’in kızı Münire Sultan tarafından 1860’da yaptırılan büyük tezhipli Kur’an-ı Kerim ise rekor fiyata satıldı. Hattat İbrahim Hakkı tarafından yazılan ve 70 bin 90 bin pound değer biçilen eser, 114 bin 300 pounda (4 milyon 651 bin lira) alıcı buldu. Münire Sultan’ın eşi İbrahim İlhami Paşa adına yazdırdığı bilinen Osmanlı eseri, 18. yüzyıl ve özellikle 19. yüzyıla damga vurmuş olan Türk rokokosunun en güzel örneklerinden biri olarak görülüyor.
Müzayedede ayrıca Osmanlı hattatlarına ait çeşitli eserlerin yanı sıra İznik çinileri, ipek seccadeler, maşrapalar, kilimler, hançerler, fincan setleri binlerce pounda satıldı.
 
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