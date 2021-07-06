Von Der Layen "AB Kıbrıs’ta iki devlet önerisini asla kabul etmeyecek"

Avrupa Komisyonunda bugün basına konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, “Avrupa Birliğinin Kıbrıs’ta iki devlet önerisini asla kabul etmeyeceğini net olarak Türkiye Cumhurbaşkanına belirttim” açıklamasında bulundu.
Avrupa Komisyonunda, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB dönem Başkanı ve Slovenya Başbakanı Janez Janša ile birlikte düzenlenen ortak basın toplantısında Avrupa Komisyonu Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı ile KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaret konusunu görüştüğünü ve AB’nin bu konuda duyarlı olduğunu ve bu ziyaretin nasıl gelişeceğini izlemeye devam edeceğini söylediğini açıkladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC ziyareti ve Maraş'la ilgili beklenen açıklamaları konusunda Von Der Leyen: “Türkiye Cumhurbaşkanı ile kısa bir süre önce programlanan ziyareti konusunu net olarak konuştum. Bu konuda duyarlı olduğumuzu ve ziyaretin nasıl gelişeceğini izlediğimizi ve AB’nin asla iki ayrı devlet çözümü önerisini kabul etmeyeceğini net olarak vurguladım. Şimdi hem düşüncelerimizi hem de pozisyonumuzu biliyor” dedi.
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