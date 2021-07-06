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Saner, bakan atamak için Cumhurbaşkanın adaya gelmesini bekliyor

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Saner, bakan atamak için Cumhurbaşkanın adaya gelmesini bekliyor

Başbakan Ersan Saner, istifa eden Koral Çağman’ın yerine, bakan atamakla ilgili bir sorunları olmadığını, prosedürün yerine getirilmesi için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ülkeye gelmesini beklediğini kaydetti.

Bugün bir kabulünde konuyla ilgili açıklama yapan Saner, konuyu muhalefet partilerinin de ele aldığını söyleyerek, “Sayın Cumhurbaşkanı adada değil ki, ben bakan atayayım. Bizim bakan atamakla ilgili bir sorunumuz yok. Sadece prosedürün yerine gelmesi için Sayın Cumhurbaşkanı’mızın adaya gelmesini bekliyorum.” dedi.

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