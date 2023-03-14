Ünlü yıldızlar 2023 Oscar Partisi'nde bir araya geldi

Yıldızlar geçidi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar Ödül Töreni sonrası Vanity Fair'in düzenlendiği bir after party düzenlendi. Ünlüler, Oscar Töreni'nden farklı kıyafetleriyle partide de şıklıklarını konuşturdu.İşte tören sonrası düzenlenen partiden yansıyanlar...