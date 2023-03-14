Ünlü yıldızlar 2023 Oscar Partisi'nde bir araya geldi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Oscar Ödül Töreni sonrası Vanity Fair'in düzenlendiği bir after party düzenlendi. Ünlüler, Oscar Töreni'nden farklı kıyafetleriyle partide de şıklıklarını konuşturdu.
İşte tören sonrası düzenlenen partiden yansıyanlar...
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.