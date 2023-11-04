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Uçakta porno film rezaleti

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United Airlines’ın birinci sınıfında yolculuk eden bir adamın porno izlediği görüntüleri gündem oldu

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Uçakta porno film rezaleti
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ABD’nin önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan United Airlines’ın birinci sınıfında yolculuk eden bir adamın porno izlediği görüntüleri gündem oldu…
Uçağın ön kısmında ve ikramların sınırsız olduğu bölümde oturan adam yolculuk devam ederken akıllı telefonuyla cinsel içerikli film izlemeye başladı. Pornografik içerikli filmi son ses izleyen adam diğer yolcuların ve kabin görevlilerinin tepkisine de kayıtsız kaldı.
İsmi açıklanmayan yolcu, tepkilere rağmen filmi izlemeye devam ederken bir sosyal medya kullanıcısı ise görüntüleri akıllı telefonuyla kaydedip Twitter üzerinden paylaştı. Jen isimli kadın, “United Airlines’ın uçaklarında porno izlemenin bir cezası yok mu? Yolcunuz uçak boyunca hosteslerin talebine rağmen sürekli yetişkin filmi izledi” yorumunu yaptı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı adamı kınadı.
Havayolu şirketi de sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşan kadınla iletişime geçerek soruşturma başlatılacağını duyurdu.
 
 
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