Uçakta porno film rezaleti

United Airlines’ın birinci sınıfında yolculuk eden bir adamın porno izlediği görüntüleri gündem oldu



Uçağın ön kısmında ve ikramların sınırsız olduğu bölümde oturan adam yolculuk devam ederken akıllı telefonuyla cinsel içerikli

İsmi açıklanmayan yolcu, tepkilere rağmen filmi izlemeye devam ederken bir sosyal medya kullanıcısı ise görüntüleri akıllı telefonuyla kaydedip Twitter üzerinden paylaştı. Jen isimli kadın, “United Airlines’ın uçaklarında porno izlemenin bir cezası yok mu? Yolcunuz uçak boyunca hosteslerin talebine rağmen sürekli yetişkin filmi izledi” yorumunu yaptı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı adamı kınadı.

Havayolu şirketi de sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşan kadınla iletişime geçerek soruşturma başlatılacağını duyurdu.



ABD ’nin önde gelen havayolu şirketlerinden biri olan United Airlines’ın birinci sınıfında yolculuk eden bir adamın porno izlediği görüntüleri gündem oldu…Uçağın ön kısmında ve ikramların sınırsız olduğu bölümde oturan adam yolculuk devam ederken akıllı telefonuyla cinsel içerikli film izlemeye başladı. Pornografik içerikli filmi son ses izleyen adam diğer yolcuların ve kabin görevlilerinin tepkisine de kayıtsız kaldı.İsmi açıklanmayan yolcu, tepkilere rağmen filmi izlemeye devam ederken bir sosyal medya kullanıcısı ise görüntüleri akıllı telefonuyla kaydedip Twitter üzerinden paylaştı. Jen isimli kadın, “United Airlines’ın uçaklarında porno izlemenin bir cezası yok mu? Yolcunuz uçak boyunca hosteslerin talebine rağmen sürekli yetişkin filmi izledi” yorumunu yaptı.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekerken, çok sayıda kullanıcı adamı kınadı.Havayolu şirketi de sosyal medya üzerinden görüntüleri paylaşan kadınla iletişime geçerek soruşturma başlatılacağını duyurdu.