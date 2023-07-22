“Türkiye’nin AB ile ilgili emelleri Kıbrıs’tan geçer”

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos, Türkiye’nin AB ile ilgili emellerinin Kıbrıs’tan geçtiğini söyledi.

Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesinin haberine göre, Brüksel’de yapılacak olan AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kombos, Türkiye’nin değerlendirmesinin belli kriterlere, koşullara, göstergelere ve sağladığı ilerlemeye bağlı olduğunu kaydetti.

Habere göre Kombos, “işgalden” bu yana 17 bin 987 gün geçtiğine işaret ederek, Kıbrıs sorununu çözüme kavuşturacak özlü müzakerelerin bir an önce başlamasını arzu ettiklerini belirtti.

Haberde, toplantının gündeminde AB-Türkiye ilişkilerinden Ukrayna savaşına ve ABD-AB ile ABD-Çin ilişkilerine kadar geniş yelpazede konular bulunduğu ifade edildi.

