banner913
banner932
Atletler derece için yarıştı
Atletler derece için yarıştı
11 0
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
Mağusa'da ev yangını zarara neden oldu
34 0
 
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
Boğazköy-Gönyeli ana yolunda seyir halindeki araç yandı
34 0
Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak
Arife günü tatil verildi… Bayram tatili 6 gün olacak
212 0
“Halkımızın ortak adayı durumundayım”
“Halkımızın ortak adayı durumundayım”
11 0
“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”
“Seçimi kazanırsak hükümet sarsılacak”
11 0
“Aydınlık günler yakın”
“Aydınlık günler yakın”
11 0
banner915

Birayı kafasına diken Macron tartışma yarattı

banner953

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bir ragbi takımının soyunma odasına giderek bir şişe birayı "kafasına diktiği" görüntü ülkede gündem oldu

banner825
Birayı kafasına diken Macron tartışma yarattı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyada paylaşılan videoları yüzünden büyük tepki çekti…
Paris yakınlarındaki Stade de France’ta düzenlenen ve Toulouse’un La Rochelle’i yendiği ragbi maçını takip eden Macron’un maçtan sonra Toulouse’un soyunma odasına giderek oyuncuları ve teknik ekibi tebrik etmesi gündem oldu.
Sporcularla sohbet eden Macron daha sonra kendisine uzatılan bir şişe birayı nefes almadan içti. Bir şişe birayı 17 saniyede içen Macron’un görüntüleri ise sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.
Fransız medyası videonun paylaşılmaması için oyuncuların ve teknik heyetin söz verdiğini belirtirken buna rağmen videonun bir şekilde sızdığının da altını çizdi.
Fransız siyasetçiler de Macron’u eleştirdi… Sosyalist senatör Laurence Rossignol, “Birayı kafasına mı dikmiş? Ne kanıtlamak istiyor ki? Gerçek bir adam olduğunu mu? Bir maço klişesi” yorumunu yaptı.
Yeşiller’in vekili Sandrine Rousseau ise, “Siyasi liderlikte toksik maskünellik bir fotoğrafta böyle anlatılır” ifadesini kullandı. Sağcı siyasetçi Gilbert Collard da, “Hava atmaya çalışıyor” derken, Toulouse antrenörü Clement Poitrenaud ise, “Tek söyleyebileceğim iyi zaman geçirmeyi biliyor” dedi.
Toulouse belediye başkanı Jean-Luc Moudenc ise, “Bu çok spontane bir andı. Sporcular ile espri üzerine iddiaya girdi” dedi.
Macron daha önce de Fransız şarap endüstrisini savunduğu için sağlık çalışanlarını karşısına almıştı. Macron, öğle ve akşam yemeklerinde birer bardak şarap içtiğini söylemişti.
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.