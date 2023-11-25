Timsahın dişlerinden hayvanın gözünü ısırarak kurtuldu

Avustralya'da büyükbaş havyan yetiştiren Colin Deveraux, evinin yakınında bulunan sulak alana girince bir anda suyun içinde 3,2 metre uzunluğundaki timsahı fark etti.
Timsahın bir anda sağ ayağını kaptığı Deveraux, hayvanın dişleri arasından hayvanın göz kapağını ısırarak kurtuldu.
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