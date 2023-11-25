Cadılar Bayramı süslemeleri arasında insan iskeleti

ABD'nin Florida eyaletinde bir ikinci el dükkanında satılan Cadılar Bayramı süslemeleri arasında ilginç bir detay bulundu.

Bir antropolog mağazada gezinirken insan iskeletine benzettiği parçalar buldu ve durumu hemen polise bildirdi. Polis ise yaptığı incelemeler sonucu bu kemiklerin insan iskeletine ait olduğunu doğruladı ve olaya ilişkin soruşturma başlattı.

