'Tarihi değiştiren keşif'

Binlerce yıldır denizde kaybolan bir geminin paha biçilmez tarihi yükü tesadüf eseri bulundu. Kargo, İsrail'in kuzey kıyısındaki deniz yatağında yaklaşık iki bin metre derinlikte keşfedildi.
Enkazdan amfora olarak bilinen yüzlerce bozulmamış hazine çıkarıldı ve bunların 3.300 yaşında olduğuna inanılıyor. İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan (IAA) uzmanlar, keşfin binlerce yıl önce denizcilerin güneş ve yıldızları kullanarak okyanuslarda yön bulabildiklerini gösterdiğini söylüyor.
İsrail Eski Eserler İdaresi Deniz Birimi Başkanı Jacob Sharvit, sosyal medyada şunları söyledi:
Sözlerine şöyle devam etti:
"Bu dünya standartlarında, tarihi değiştiren bir keşif. Bu bulgu bize, antik denizcilerin daha önce hiç görülmemiş bir şekilde Akdeniz'i herhangi bir kıyıya görüş hattı olmadan geçebilme becerisine sahip olduğunu ortaya koyuyor."
Kargo binlerce yıldır denizde kaybolmuştu. Keşfedilmesi, Energean adlı firmanın rutin petrol ve gaz araştırmasıyla mümkün oldu. Kargo, şirketin modern robot denizaltıları tarafından fark edildi. Keşfe imza atmadan önce İsrail kıyılarındaki yeni enerji kaynakları ihtimaline dair araştırmayı yürütüyorlardı.
Energean'dan Dr. Karnit Bahartan, olağanüstü keşfin yapıldığı anları şöyle hatırladı:
"Deniz tabanına yığılmış büyük bir sürahi yığınına benzeyen olağandışı bir görüntü gördük. İsrail Eski Eserler İdaresi ile sürekli temas halindeyiz ve onlara görüntüleri gönderdiğimizde bunun hayal edebileceğimizin çok ötesinde, sansasyonel bir keşif olduğu ortaya çıktı."
Yeni bulunan eserlerin bu yaz İsrail Arkeolojisi Ulusal Kampüsü'nde sergilenmesi bekleniyor.
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