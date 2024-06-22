banner913
banner932
BMW kül oldu
BMW kül oldu
26 0
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
Ernest, İsviçre 2. Lig’e transfer oldu
27 0
 
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partiler çarşamba günü ara bölgede bir araya gelecek
34 0
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
46. Güzelyurt Portakal Festivali 24 Haziran’da başlıyor
37 0
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
Eğitim camiası bir değerini daha sonsuzluğa uğurladı
502 0
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
Taklacı teklifleri değerlendiriyor
42 0
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor... Sıcaklık 36-39 derece
25 0
banner1032

'Tarihi değiştiren keşif'

banner1020

Tunç Çağı'ndan kalma 'dünyanın en eski gemi enkazına' ait kargo, sular altında 3.300 yıl boyunca kaldıktan sonra, Doğu Akdeniz'de tesadüf eseri bulundu

banner974
'Tarihi değiştiren keşif'
banner971
Binlerce yıldır denizde kaybolan bir geminin paha biçilmez tarihi yükü tesadüf eseri bulundu. Kargo, İsrail'in kuzey kıyısındaki deniz yatağında yaklaşık iki bin metre derinlikte keşfedildi.
Enkazdan amfora olarak bilinen yüzlerce bozulmamış hazine çıkarıldı ve bunların 3.300 yaşında olduğuna inanılıyor. İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan (IAA) uzmanlar, keşfin binlerce yıl önce denizcilerin güneş ve yıldızları kullanarak okyanuslarda yön bulabildiklerini gösterdiğini söylüyor.
İsrail Eski Eserler İdaresi Deniz Birimi Başkanı Jacob Sharvit, sosyal medyada şunları söyledi: 
Sözlerine şöyle devam etti:
"Bu dünya standartlarında, tarihi değiştiren bir keşif. Bu bulgu bize, antik denizcilerin daha önce hiç görülmemiş bir şekilde Akdeniz'i herhangi bir kıyıya görüş hattı olmadan geçebilme becerisine sahip olduğunu ortaya koyuyor."
Kargo binlerce yıldır denizde kaybolmuştu. Keşfedilmesi, Energean adlı firmanın rutin petrol ve gaz araştırmasıyla mümkün oldu. Kargo, şirketin modern robot denizaltıları tarafından fark edildi. Keşfe imza atmadan önce İsrail kıyılarındaki yeni enerji kaynakları ihtimaline dair araştırmayı yürütüyorlardı.
Energean'dan Dr. Karnit Bahartan, olağanüstü keşfin yapıldığı anları şöyle hatırladı: 
"Deniz tabanına yığılmış büyük bir sürahi yığınına benzeyen olağandışı bir görüntü gördük. İsrail Eski Eserler İdaresi ile sürekli temas halindeyiz ve onlara görüntüleri gönderdiğimizde bunun hayal edebileceğimizin çok ötesinde, sansasyonel bir keşif olduğu ortaya çıktı."
Yeni bulunan eserlerin bu yaz İsrail Arkeolojisi Ulusal Kampüsü'nde sergilenmesi bekleniyor.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.