İran'ın başkenti Tahran'daki Filistin Meydanı'nda dün gözden kaçmayacak bir afiş vardı.

Ateşlenen devasa bir balistik füzenin yer aldığı fotoğrafta İbranice ve Farsça iki cümle bulunuyor. İsrail'e doğrudan mesaj veren afişte, 'Sığınak? Tabutlarınızı hazırlayın' yazısı dikkat çekiyor.

