Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, kendisinin Girne bölgesinde ikamet ettiğini belirterek sürekli olarak Girne-Lefkoşa yolunu kullandığını fakat dün Haspolat’ta bir işi nedeniyle geçtiğimiz yıllarda açılan Lefkoşa-Girne Çevre yolunu kullandığını fakat bu yolda gördüklerinin kendisini şok ettiğini kaydetti.

Sürücü vatandaşımız kullandığı Lefkoşa/Haspolat Kuzey Çevre Yolu üzerinde soluklanmak için 5 dakika durduğunu gördükleri karşısında pişman olduğunu ifade ederek fotoğrafta manzarayı görünce içinden küfretmek geldiğini kaydetti.

Vatandaşımız “biz ne ara bu kadar pis bir millet olduk yazıklar olsun. Çevreye verdiğimiz değer ve çocuklarımıza bırakacağımız geleceğe bakın” diyerek yol kenarlarındaki bu çöplerin havadan gelmediğini sürücülerin attığına dikkat çekti.

Bu görüntülerin yol kenarlarındaki ceplerde daha çok olduğunu ifade eden duyarlı vatandaşımız, “Artık biraz utanmamız lazım. Bu görüntüler yeşil adaya yakışmayan görüntüler” diyerek sözlerini tamamladı.

